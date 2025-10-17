Discover Airlines auf Wachstumskurs

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines, der Ferienflieger der Lufthansa Group, setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert seine Flotte bis Mitte 2028 auf 40 Flugzeuge. Die Airline plant auch mit dem Airbus A350.

Künftiges Flaggschiff der Langstreckenflotte soll der hochmoderne Airbus A350-900 werden. Ab Mitte 2027 ist geplant, schrittweise vier dieser besonders effizienten und komfortablen Flugzeuge einzuflotten.

Der A350-900 könnte zunächst auf bestehenden Discover Airlines Strecken wie etwa Windhoek oder Orlando zum Einsatz kommen. Dank seiner großen Reichweite eröffnet er darüber hinaus die Möglichkeit, perspektivisch auch Urlaubsziele anzufliegen, die mit der aktuellen Flotte nicht erreichbar sind – etwa in Süd- und Mittelamerika, im südlichen Afrika oder Südostasien.

Mit dem Airbus A350 kann Discover Airlines einen großen Schritt bei der Weiterentwicklung ihrer Langstreckenflotte machen. Der zweistrahlige Airbus A350-900 ist eines der modernsten Großraumflugzeuge der Welt. Er verbraucht deutlich weniger Kerosin als Vorgängermodelle, fliegt besonders leise und besteht zu großen Teilen aus leichten Verbundwerkstoffen – für mehr Effizienz und spürbar höheren Kabinenkomfort durch bessere Luftfeuchtigkeit und niedrigeren Kabinendruck.

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Flottenwachstum auf 40 Flugzeuge bis 2028

Discover Airlines betreibt derzeit eine Flotte von 30 Flugzeugen: 14 Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A330 und 16 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A320. Neben den genannten vier Airbus A350 stoßen noch weitere Flugzeuge zur Flotte des Ferienfliegers.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke kommen im Jahr 2026 zwei zusätzliche Airbus A320 hinzu. Bis Mitte 2028 folgen zwei weitere, sodass die A320-Flotte dann insgesamt 20 Flugzeuge umfasst.

Auch auf der Langstrecke wächst die Flotte weiter: 2026 scheiden planmäßig drei Airbus A330-200 aus. Gleichzeitig nimmt Discover Airlines fünf Airbus A330-300 in Betrieb. Damit umfasst die Langstreckenflotte bis Ende 2026 insgesamt 16 Flugzeuge, ausschließlich vom Typ A330-300 – ein Flugzeugmuster, das sich mit seiner Reichweite, Kapazität und Wirtschaftlichkeit ideal für das Urlaubs- und Privatreisesegment eignet.

Ab 2027 werden alle A330 mit einer Kabine der nächsten Generation ausgestattet – in allen drei Reiseklassen.

Discover Airlines erstmals in Bodø, Norwegen gelandet (Foto: Discover Airlines)

Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines:

Mit der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Flotte – unter anderem durch den geplanten Einsatz des Airbus A350 – stärken wir unser bestehendes Angebot weiter, mit noch mehr Komfort und attraktiven Optionen für unsere Gäste. Zusätzliche Flugzeuge, größere Reichweite und ein neues Kabinenprodukt ermöglichen es uns, noch besser auf die Bedürfnisse der Reisenden einzugehen. Wir freuen uns darauf, künftig noch mehr Menschen in den Urlaub zu fliegen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Lufthansa Group im Urlaubs- und Privatreisesegment zu leisten. Jetzt gilt es, bei uns zügig die Voraussetzungen für eine Einflottung des Airbus A350 zu schaffen.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.