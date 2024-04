Discover Airlines Partner der German Beach Tour

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Die Fluggesellschaft Discover Airlines wird offizieller Partner der German Beach Tour, der ranghöchsten Turnierserie im Deutschen Beach-Volleyball.

Von Mai bis September ist es wieder soweit: Die größte Beach-Volleyball-Turnierserie Deutschlands, die German Beach Tour, steht wieder an. Nach vier Monaten Spielzeit findet sie ihren Höhepunkt bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand.

Diesen Sommer mit am Start: Discover Airlines. Der Ferienflieger begleitet die German Beach Tour als offizieller Premium Partner durch Deutschland und unterstützt damit die beliebte Sportart, die jährlich tausende Sportbegeisterte anlockt. Als Premium Partner stiftet Discover Airlines unter anderem die Preise für die Siegerehrungen aller Turniere. Es handelt sich um das erste offizielle sportliche Engagement des Ferienfliegers.

„Discover Airlines und Beach-Volleyball, das passt einfach zusammen. Wir teilen nicht nur unsere Leidenschaft für Strand und Sonne, sondern auch unsere Begeisterung dafür, unvergessliche Erlebnisse an besonderen Orten zu schaffen. Als junger Ferienflieger freuen wir uns darauf, diese sympathische Sportart zu unterstützen und in diesem Zuge auch unsere Bekanntheit in Deutschland weiter zu steigern,“ sagt Anne Platten, Leiterin Marketing bei Discover Airlines. „Außerdem sind wir überzeugt, dass unser Streckennetz einige der schönsten Beach-Volleyball-Plätze der Welt zu bieten hat.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir Discover Airlines als Partner für die diesjährige Beach-Volleyball-Saison gewinnen konnten. Genau wie die German Beach Tour mit ihren Athleten und Fans, steht das Team von Discover Airlines für Sportsgeist, Professionalität und gute Laune. Wir sind sicher, dass uns in dieser Teamkonstellation diesen Sommer wieder ein Live-Sport-Erlebnis der Extraklasse erwartet,“ sagt Alexander Walkenhorst, Geschäftsführer der NBO Event GmbH.

Turnier-Stopps auf einen Blick

Die German Beach Tour ist die ranghöchste und seit 2006 größte nationale Turnierserie des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Beach-Volleyball. Es treten sowohl Damen als auch Herren im Turnier an. Die German Beach Tour legt dieses Jahr neun Stopps quer durch Deutschland ein: Düsseldorf (09.05.-12.05. // 16.05.-19.05.), Bremen (06.06.-09.06.), Heidelberg (04.07.-07.07.), München (18.07.-21.07. // 25.07.-28.07.), Kühlungsborn (08.08.-11.08. // 15.08.-18.08.), Timmendorfer Strand (29.08.-01.09.) Die Partnerschaft wurde von der Sportmarketingagentur SPORTFIVE vermittelt.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 24 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.