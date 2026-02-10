Discover Airlines Gäste können für ein Upgrade bieten

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Seit Ende Januar können Fluggäste von Discover Airlines vor ihrem Flug selbst für ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse bieten.

Damit übernimmt die Ferienfluggesellschaft das Upgrade-Modell, das viele Reisende bereits von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Edelweiss kennen, und erweitert das Service- und Buchungserlebnis um eine weitere flexible Option.

Ein Upgrade ist auf allen Flügen möglich, auf denen noch freie Plätze in der jeweils höheren Reiseklasse verfügbar sind: auf Kurzstrecken von Economy in die Business Class sowie auf der Langstrecke von Economy in Premium Economy oder Business Class beziehungsweise von Premium Economy in Business Class.

Über den Bereich „Upgrades“ auf der Discover Airlines Webseite lässt sich bis zu 60 Stunden vor Abflug prüfen, ob für den jeweiligen Flug Upgrade-Möglichkeiten bestehen. Gäste, die während des Buchungsprozesses der E-Mail-Kommunikation eingewilligt haben, erhalten bei Verfügbarkeit zusätzlich eine Benachrichtigung.

Ist ein Upgrade möglich, können Reisende ihren Wunschpreis in einem vorgegebenen Preisrahmen festlegen. Spätestens 48 Stunden vor planmäßigem Abflug informiert Discover Airlines darüber, ob das Gebot angenommen wurde.

