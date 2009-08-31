Direkte Linienflüge zwischen China und Taiwan

Seit 60 Jahren ruhten die direkten Linienflüge zwischen Taiwan und China, jetzt ist dies wieder möglich geworden.

Im Winter 2008 waren erste direkte Charterverbindungen zwischen der Inselrepublik Taiwan und dem Festland zugelassen worden, seit heute werden wieder direkte Linienflüge angeboten. Der taiwanesische National Carrier China Airlines startete heute Morgen zum Eröffnungsflug von Taipei nach Peking, im Verlauf vom Tag wurden vier weitere Direktflüge nach China aufgenommen. EVA Air hat ihren ersten Linienflug von Taipei nach Xiamen aufgenommen. Auch die chinesischen Fluggesellschaften Air China, China Southern und China Eastern haben heute mit regulären Linienflügen zwischen China und Taiwan begonnen.