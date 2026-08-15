Direkt ab Hamburg in kühlere Regionen

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Hamburg Airport verbindet Norddeutschland mit Sommerzielen, die auch in der heißen Jahreszeit angenehme Temperaturen bieten. Abkühlung durch frische Bergluft.

Ob in den Bergen, an der Küste oder zwischen beeindruckenden Fjorden: Wer im Sommer eher abkühlende Temperaturen sucht, findet in vielen Regionen passende Reiseziele. Mit zahlreichen Direktflügen ab Hamburg beginnt die Auszeit ganz unkompliziert.

Abkühlung durch frische Bergluft

Für alle, die den Sommer in den Bergen genießen möchten, bieten mehrere Airlines attraktive Direktverbindungen zu beliebten Alpenregionen an. Denn eine einfache Faustregel zeigt, warum Bergregionen auch im Hochsommer attraktiv sind: Mit jedem Höhenmeter nimmt die Temperatur ab. Pro 1.000 Höhenmeter sinkt sie durchschnittlich um rund 6,5 Grad Celsius. Wer sich in höhere Lagen begibt, kann damit oft deutlich angenehmere Bedingungen genießen als in den Städten und Tälern.

Mit Eurowings gelangen Reisende zum Beispiel bequem nach Salzburg und Graz, die ideale Startpunkte für Wanderungen und Naturerlebnisse in Österreich sind.

Mit SkyAlps geht es direkt nach Bozen in Südtirol. Passend zum Sommer, hat die Fluggesellschaft ihr Angebot ab Hamburg bereits seit dem 3. Juli weiter ausgebaut und es geht statt vier nun fünfmal pro Woche nach Südtirol. Das attraktive Urlaubsziel Bozen bietet sommerliche Temperaturen, ist aber vor allem das Tor zu den Dolomiten – viele Bergregionen sind von Bozen aus in kurzer Zeit erreichbar. Aufgrund der Höhenlage liegen die Temperaturen dort häufig spürbar unter denen in den Tälern und sind damit eine willkommene Alternative für alle, die den Sommer in der Natur genießen möchten.

Wo der Sommer angenehm mild bleibt

Wer statt Höhenluft die Frische des Nordens bevorzugt, findet ebenfalls zahlreiche Reisemöglichkeiten. Mit Aer Lingus und Ryanair geht es direkt nach Dublin, einem beliebten Ziel für Städte- und Kulturreisen, wo die durchschnittlichen Höchsttemperaturen im Sommer meist bei angenehmen 18 bis 22 Grad liegen. Noch weiter in den Norden führt die Verbindung von Widerøe nach Bergen. Die zweitgrößte Stadt Norwegens bietet eine gute Anbindung für Ausflüge in die Fjordregion.

Mit Finnair erreichen Reisende direkt Helsinki. Die finnische Hauptstadt ist mit sommerlichen Durchschnittstemperaturen von rund 20 Grad Celsius selbst ein attraktives Reiseziel. Gleichzeitig dient sie als Drehkreuz für Weiterreisen in die nördlichen Regionen Finnlands, die mit nur einem Umstieg erreichbar sind. Ziele wie das ursprüngliche Ivalo in Finnisch-Lappland bieten auch im Hochsommer häufig Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad, beeindruckende Naturlandschaften und die einzigartige Mitternachtssonne.

Auch skandinavische Metropolen überzeugen im Sommer häufig mit angenehmen Temperaturen und maritimem Flair und sind seit diesem Frühjahr von Hamburg aus noch besser erreichbar: Neben Eurowings verbindet Norwegian Hamburg seit dem 13. Mai viermal wöchentlich mit Stockholm und baute zudem das Angebot nach Oslo weiter aus. Auch SAS bietet Direktverbindungen nach Stockholm sowie zusätzlich nach Kopenhagen an. Gleichzeitig eröffnen Stockholm, Oslo und Kopenhagen ebenfalls attraktive Weiterreisemöglichkeiten zu außergewöhnlichen Urlaubszielen. Über Kopenhagen sind beispielsweise Grönland oder die Färöer-Inseln erreichbar. Mit ihren rauen Küstenlandschaften und Temperaturen von häufig nur 10 bis 15 Grad sind sie eine passende Alternative zu klassischen Sommerzielen.

Ausblick: SkyAlps und easyJet erweitern Angebot in Bergregionen

Demnächst geht es für Reisende aus Norddeutschland noch besser von Hamburg in die Berge. Ab dem 3. September ist Genf wieder zwei Mal pro Woche mit easyJet erreichbar. Die Schweizer Metropole bietet schnellen Zugang zu den Alpen und zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. Zusätzliche Reisemöglichkeiten schafft SkyAlps mit einer neuen Direktverbindung nach Klagenfurt in Kärnten, die am 17. Dezember 2026 startet.