Die weltweit grössten Cargo Airlines

FedEx Boeing 767-300F Frachter (Foto: FedEx)

FedEx war im vergangenen Jahr erwartungsgemäss die grösste Frachtfluggesellschaft auf Platz zwei brachte es Emirates.

Die Internationale Luftfahrtorganisation IATA weist in ihrer letztjährigen Luftfrachtstatistik aus, dass FedEx im vergangenen Jahr die grösste Frachtfluggesellschaft war, auf dem zweiten Rang liegt Emirates. Auf Platz drei schaffte es der zweitgrösste Expresspaketdienst UPS. Die viertgrösste Frachtairline war Cathay Pacific und auf Platz fünf schaffte es Korean Air gefolgt von Lufthansa.

In den USA schafften es Delta Airlines auf Platz 23 gefolgt von United Airlines. Die US-amerikanischen Airlines setzen in der Regel keine eigenen Vollfrachter ein und bieten nur Restplatz in den Gepäckräumen der Airliner an. Der Frachtmarkt wird in den Vereinigten Staaten den beiden ganz grossen Expresspaketdiensten FedEx und UPS überlassen.

Als reine Frachtfluggesellschaft schaffte es die luxemburgische Cargo Lux im 2014 auf den neunten Rang.