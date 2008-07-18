Die vergrösserte Norwegian schlittert in Verlust

Der Ausbau und die Treibstoffkosten lasten schwer auf der Bilanz des zweiten Quartals von Norwegian. Der LCC berichtete von einem Verlust von NOK 62,2 Millionen (USD 12,3 Millionen).

In der Vorjahresperiode waren es noch NOK 44,7 Millionen Gewinn. Damals Flog die Gesellschaft mit 24 Flugzeugen, inzwischen sind es 41. Sie nahm sechs 737-800 neu in Betrieb und integrierte die heutige Norwegian.se. Norwegians Einkünfte stiegen im zweiten Sektor im Vergleich zum Vorjahr um 52,3 Prozent auf NOK 1,55 Milliarden. Auch die Passagierzahl stieg um 50 Prozent. Doch Gewinn und Einnahmen sanken um je 7,4 Prozent, während die Kosten 1,9 Prozent anstiegen. Das Unternehmen verfügt über keinerlei Absicherung. Dank eines neuen Codesharing-Abkommens mit dem dänischen LCC Sterling Airlines können beide Fluggesellschaften ihre Flotte effizienter und Ressourcen schonender einsetzen und ihre Position im europäischen Markt stärken, sagte Norwegian CEO Björn Kjos.