Die neue airberlin Business Class

Kurz vor dem Jahreswechsel startete der erste Airbus A330 mit der neuen airberlin Business Class von Düsseldorf nach Abu Dhabi.

Die neue Konfiguration mit 19 Sitzen bietet Fluggästen noch mehr Privatsphäre sowie von jedem Platz direkten Zutritt zum Gang. Der Großteil der Plätze bietet darüber hinaus eine Einzelsitz-Bestuhlung. Eine full-flat Funktion verwandelt die neuen Sitze in kürzester Zeit in eine komfortable Schlafkonfiguration und garantiert einen erholsamen Flug. Zusätzlich bieten die neuen Sitze eine Massagefunktion. Für Unterhaltung an Bord sorgt ein individuelles Inflight Entertainment System mit 15 Zoll großen Monitoren an jedem Platz. Zur Auswahl stehen mehr als 200 Stunden Unterhaltung mit aktuellen Film-Highlights, TV-Serien, Musik und Spielen sowie eine USB-Schnittstelle. „Es war etwas Besonderes, unsere Gäste auf dem ersten Flug in der neuen Business Class zu betreuen. Die neuen Sitze bieten jetzt noch mehr Komfort. Sie lassen sich bis auf 180 Grad absenken und sorgen so für ein optimales Schlaferlebnis – fast wie auf Wolken“, sagt Senior Cabin Attendant Claudia Kienert. „Unser Ziel ist es, dass unsere Gäste nach einem langen Flug erholt und entspannt aus dem Flugzeug aussteigen. Dafür bieten wir natürlich auch weiterhin einen erstklassigen, individuellen Service am Platz und erfüllen nach Möglichkeit jeden Wunsch“, sagt Claudia Kienert. airberlin Kapitän Mathias Berbuir und sein Copilot Jan Prämassing flogen den Airbus A330-200 mit der Registrierung D-ALPD von der Rheinmetropole in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Gäste in der airberlin Business Class erhalten ein Amenity Kit mit hochwertigen Pflegeprodukten und nützlichen Reiseutensilien, das auch schon mit dem „Gold Award" von TravelPlus ausgezeichnet wurde. Für kulinarische Genüsse stehen mehrere Hauptgerichte des renommierten Sylter Restaurants Sansibar zur Auswahl. Dazu werden korrespondierende Sansibar Weinegereicht. Abgerundet wird das kulinarische Angebot mit Snacks, frischem Obst und einer breiten Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken. airberlin wird ihre Langstreckenflotte sukzessive mit der neuen Business Class des Sitzherstellers Sogerma ausstatten. Deutschlands zweitgrößte Airline bietet mit der neuen Business Class nicht nur ein hervorragendes Produkt an, sondern garantiert darüber hinaus eine Seamless Travel Experience mit dem Partner Etihad Airways und den Mitgliedern der oneworld Allianz.