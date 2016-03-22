Die grössten Airlines nach Passagieren

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Die vier größten Fluggesellschaften befinden sich in den Vereinigten Staaten, hier spricht man in der Airline Branche auch vom weltweit reifsten Markt. Erstaunlicherweise wächst der nordamerikanische Markt immer noch kräftig weiter.

Den Spitzenplatz nahm im letzten Jahr mit 201 Millionen transportierten Passagieren American Airlines ein. American mutierte durch den Zusammenschluss mit US Airways zur weltweit größten Fluggesellschaft. Danach rangieren Delta Airlines mit 179 Millionen und Southwest Airlines mit 144 Millionen Fluggästen gefolgt von United Airlines mit 140 Millionen Passagieren.

Auf dem fünften Platz folgt die erste Fluggesellschaft aus China, mit China Southern Airlines flogen im Berichtsjahr 2015 109 Millionen Passagiere. An sechster Stelle liegt der Lufthansa Konzern mit 108 Millionen beförderten Fluggästen. Im Lufthansa Konzern fliegen die Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Eurowings.

Das erstaunlichste Wachstum legte während den letzten 20 Jahren Ryanair hin, der größte Low Cost Carrier Europas transportierte im vergangenen Jahr 101 Millionen Passagiere und landete damit auf Platz sieben. Die Nummer 8 war im vergangenen Jahr mit knapp 94 Millionen Passagieren China Eastern. Auf Platz 9 liegt Air China mit knapp 90 Millionen Passagieren. Auf dem Rang 10 liegt die International Airlines Group mit gut 88 Millionen Passagieren. In der IAG sind British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus zusammengeschlossen. Auf dem 11. Platz liegt Air France KLM, mit dieser Airline Gruppe flogen insgesamt 79 Millionen Passagiere.

Rangliste der Airlines gemessen an den Passagieren

1. American Airlines: 201,249 Millionen

2. Delta Airlines: 179,383 Millionen

3. Southwest Airlines: 144,575 Millionen

4. United Airlines: 140,363 Millionen

5. China Southern: 109,420

6. Lufthansa Group: 107,679 Millionen

7. Ryanair: 101,4 Millionen

8. China Eastern: 93,804 Millionen

9. Air China: 89,807 Millionen

10. IAG: 88,333 Millionen

11. Air France KLM: 79,016 Millionen