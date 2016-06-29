Die erste Lufthansa A350-900 entsteht in Toulouse

Airbus A350-900 Lufthansa (Foto: Airbus)

Zum ersten Mal verlässt die A350-900 der Lufthansa eine der Airbus-Fertigungshallen in Toulouse.

An den Rumpf sind bereits die Tragflächen und die Fahrwerke installiert. Gut sichtbar ist das Leitwerk in Lufthansa-Lackierung. Damit trägt die erste Lufthansa A350-900 erstmals den Kranich am Heck. Auch wenn dem Flugzeug insgesamt die blau-weiße Lackierung fehlt, sieht es dem künftigen Münchner Flaggschiff ähnlich. Weitere Stationen der Endfertigung sind unter anderem die Anbringung der Triebwerke und die Kabineninnenausstattung.

Die erste A350-900 der Lufthansa trägt bei Airbus die Fertigungsnummer MSN074 und wird bei Lufthansa unter der internationalen Kennung D-AIXA fliegen. Die A350-900 gilt als das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug für den Passagierverkehr. Es verbraucht 25 Prozent weniger Kerosin und erzeugt einen bis zu 50 Prozent kleineren Lärmteppich als vergleichbare Flugzeugtypen.

Lufthansa stationiert die ersten zehn Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 ab dem kommenden Winter in München. Das Flugzeug wird 293 Passagieren Platz bieten: 48 Gästen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy Class.

Deutsche Lufthansa AG