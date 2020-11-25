Die besten Flughäfen in Europa

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Omio, die Reiseplattformfür Bahn, Bus und Flug, hat eine Studie veröffentlicht, in der 30 europäische Hauptstadt-Flughäfen auf Komfort-Angebote und Aspekte der Passagierfreundlichkeit untersucht wurden.

Kurz nach der Eröffnung landet der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg im europäischen Flughafenvergleich auf Rang 10. Insgesamt 35 Shops und 39 Gastronomieeinrichtungen versorgen täglich rund 93.000 Passagiere. Der BER verfügt über viele wichtige Ausstattungsmerkmale, darunter Ruhebereiche, Duschen, Lounges, diverse Steckdosenplätze, eine Apotheke und Raucherbereiche. Anders als bei anderen internationalen Flughäfen wurde auf ein Terminal-Hotel auf dem Gelände des Flughafens verzichtet. Zwei S-Bahn-Linien (S9 und S45) verbinden das etwa 20 km entfernte Stadtzentrum mit dem Flughafen südlich von Berlin. Damit ist der Flughafen BER im Europavergleich solide erreichbar, sticht bei der Anbindung aber weder besonders positiv noch negativ hervor.

Um eine Rangliste der besten Flughäfen zu erstellen, wurden Stress erzeugende Faktoren, wie Flugverspätungen oder das tägliche Passagieraufkommen, berücksichtigt und die Erreichbarkeit des Flughafens analysiert. Um den Komfort eines Flughafens zu bewerten, wurde die Verfügbarkeit bestimmter Ausstattungsmerkmale, wie u. a. Duschen, Ruhezonen, Ladestationen, Lounges sowie Freizeiteinrichtungen, darunter Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Kinderspielplätzen, ausgewertet.

“Obwohl selbst die entferntesten Ziele innerhalb von ein paar Stunden erreichbar sind, kann eine Flugreise sehr anstrengend sein”, weiß Julian Persaud, Commercial Director bei Omio. “Indem wir unsere Erkenntnisse über die passagierfreundlichsten Flughäfen in Europa teilen, wollen wir Fluggästen helfen bequemer und ohne größere Stressmomente zu reisen. Denn wer schon einmal eine Reise mit längeren Zwischenstopps unternommen hat, wird bestätigen können, dass ein komfortables Flughafenterminal, wo sich die Zeit außerdem sinnvoll vertreiben lässt, Gold wert ist.”

Die zehn passagierfreundlichsten Flughäfen in Europa

Die vollständige Studie mit den Ergebnissen für alle Flughäfen und der Methodik findet sich unter https://de.omio.com/fluege/flughaefen

Weitere Erkenntnisse

Ein breites Angebot an Shops und Restaurants sowie die sehr gute Anbindung des Flughafens zur Innenstadt machen Madrid-Barajas zum besten Flughafen Europas.

158.630 Passagiere passieren Madrid-Barajas täglich. Der Flughafen verfügt über ausnahmslos alle untersuchten Ausstattungsmerkmale, 133 Geschäfte und 54 Restaurants und Bars.

95,93 % der Flüge am Kopenhagener Flughafen Kastrup landen und starten pünktlich. Damit ist Kastrup der pünktlichste Flughafen im Vergleich.

Mit 140 Geschäften hat kein anderer Flughafen so viele Einkaufsmöglichkeiten wie Rom-Fiumicino.

Die meiste Gastronomie – 79 Restaurants und Bars – befindet sich innerhalb des Sheremetyevo International Airports von Moskau.

Mit täglich 241.370 Passagieren ist London-Heathrow der meistfrequentierte Flughafen im Vergleich.

Die Flughäfen von Prag, Oslo, Ankara und Podgorica sind absolute Nichtraucherareale. Sie verfügen über keine ausgewiesenen Raucherbereiche.

Über Omio, früher GoEuro: Omio ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zu buchen. In Partnerschaft mit mehr als 800 europäischen Transportunternehmen revolutioniert Omio mit mehr Transparenz und einfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort. Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombinierten Teilstrecken. Omio macht die Reiseplanung einfach, flexibel und persönlich.