Die beliebtesten griechischen Inseln

TUI hat 2.000 Menschen befragt, welche griechischen Inseln im Jahr 2025 die größte Sehnsucht bei ihnen wecken.

Türkisblaues Wasser, leuchtend weiße Dörfer, sonnenverwöhnte Strände – Griechenlands Inselwelt ist der Inbegriff des mediterranen Lebensgefühls! Über 3.000 Inseln laden dazu ein, traumhafte Auszeiten zu erleben. Gemeinsam mit Appinio wollten wir in der aktuellen TUI Reise-Studie wissen, welche griechischen Inseln bei den Deutschen ganz oben auf der Must-Visit-Liste stehen. Dafür haben wir 2.000 Urlauberinnen und Urlauber nach ihren persönlichen Favoriten gefragt. Ob pulsierendes Inselleben oder ruhige Naturidylle: Die folgende Grafik verrät Dir, welche Inseln 2025 besonders begehrt sind.

Griechenlands Inselparadiese: Die beliebtesten Inseln 2025

Drei Inseln, drei Charaktere – und jede verspricht ihren ganz eigenen Traumurlaub! Was macht Kreta, Rhodos und Santorini so besonders und warum stehen sie 2025 ganz oben auf der Wunschliste deutscher Urlauberinnen und Urlauber? Entdecke jetzt, was die Spitzenreiter zu echten Sehnsuchtszielen macht – und vielleicht auch zu Deiner nächsten Lieblingsinsel!

#1 Kreta – Vielfältiges Inselparadies für Wanderungen & Strandtage

Mit einer Umfragezustimmung von 30,4 % der Befragten ist Kreta die unangefochtene Nummer eins – besonders in der Altersgruppe von 25-25-Jährigen.

#2 Rhodos – Trauminsel mit Mittelalter-Charme & Traumbuchten

20,7 % der Teilnehmer empfinden Sehnsucht nach Rhodos. Besonders bei den 55- bis 65-Jährigen ist diese Insel besonders beliebt.

#3 Santorini – Vulkaninsel mit weißen Dörfern & schwarzen Stränden

Trotz ihrer kleineren Größe verzaubert Santorini 11,6 % der Befragten. Besonders beliebt ist sie bei Urlaubern im Alter von 35 bis 44 Jahren.