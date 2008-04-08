Die amerikanischen Low Cost Airlines schneiden am besten ab

In einer Qualitätsstudie zweier amerikanischen Wirtschaftsschulen landeten die Niedrigpreisgesellschaften AirTran, JetBlue und Southwest auf den ersten Plätzen.

Die alljährliche AQR (Airline QualityRating) Studie der Universität von Nebraska und der Wirtschaftsschule W. Frank Barton untersucht die Pünktlichkeit der Abflüge, die fehlgeleiteten Gepäckstücke, zurückgewiesenes Boarding und die Fluggastreklamationen. Bei der Studie werden die 16 grössten Fluggesellschaften Amerikas unter die Lupe genommen. Platz 1 belegte AirTran Airways, auf Platz 2 landete JetBlue und dritter wurde SouthWest Airlines. Alle drei Fluggesellschaften gehören dem Low Cost Sektor an. Die ganz grossen landeten alle im Mittelfeld. 1. AirTran 2. Jet Blue 3. Southwest 4. Northwest 5. Frontier 6. Continental 7. Alaska 8. United 9. American 10. Delta 11. US Airways 12. Mesa 13. SkyWest 14. Comair 15. American Eagle 16. Atlantic Southeast