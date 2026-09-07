Die U80/81 ist am Flughafen gelandet

Die U80/81 ist am Flughafen Düsseldorf gelandet (Foto: Rheinbahn)

Mit der Eröffnung des U-Bahnhofs „Flughafen Terminal“ erhält der Flughafen Düsseldorf erstmals einen direkten Anschluss an das Düsseldorfer Stadtbahnnetz.

Die neue Verbindung verbessert die ohnehin hervorragende Erreichbarkeit für Passagiere, Gäste und Beschäftigte und lässt Stadt, Messe und Flughafen noch näher zusammenrücken.

„Der Flughafen Düsseldorf zählt schon heute zu den am besten angebundenen Flughäfen Deutschlands“, betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. „Der Stadtbahnanschluss verkürzt für viele Passagiere abermals die Reise. Sie sind innerhalb von 15 Minuten in der Altstadt. Dass internationale Messegäste jetzt in nur sieben Minuten das Ausstellungsgelände erreichen, ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, von dem die gesamte Region profitiert.“

Die U80/81 ergänzt die bestehende Anbindung des Airports über Autobahnen, Fernbahnhof, S-Bahn, Bus- und Fernbusverbindungen. Besonders für Reisende und Beschäftigte aus Düsseldorf sowie künftig auch aus den linksrheinischen Stadtteilen schafft die neue Linie eine attraktive Direktverbindung. Gleichzeitig verbessert sie die Anbindung der Airport City und stärkt die Verbindung zwischen Flughafen und Messe Düsseldorf. Auswärtige Messebesucher können damit noch einfacher zwischen Flughafen, Innenstadt, Hotels und Messegelände pendeln.

Vielfalt an Mobilitätsangeboten

An- und Abreisende Passagiere haben zudem die Freude der Wahl. Die neue Verbindung kommt auch dem Ziel zugute, Reisenden eine möglichst große Vielfalt an Mobilitätsangeboten bereitzustellen. Über 20 Prozent der Fluggäste reisen mit Bahn und öffentlichem Nahverkehr an oder ab. Der Flughafen erwartet, dass die U80/81 die Attraktivität des ÖPNV weiter steigert und zusätzliche Fahrgäste gewinnt.

„Die Mobilitätsbedürfnisse unserer Passagiere und Beschäftigten sind vielfältig. Unser Anspruch ist es, nahtlose Übergänge zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu ermöglichen. Die U80/81 ist ein wichtiger Baustein dieser Strategie und macht den Flughafen Düsseldorf noch komfortabler erreichbar“, erklärt Redeligx.

Die Eröffnung der U80/81 ist zugleich ein weiterer Baustein der langfristigen Entwicklung des Flughafenstandorts. So wurden bei der Gestaltung des Zugangsbereichs bereits Vorkehrungen für zukünftige Ausbauschritte berücksichtigt. Der Masterplan 2045 des Flughafens sieht die Option einer Verlängerung des Terminals vor. Die heutige Rolltreppenanlage der U-Bahn-Haltestelle würde in diesem Fall künftig ebenerdig in das Gebäude führen.

Darüber hinaus treibt der Flughafen gemeinsam mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und der EUREF AG die Planungen für das Projekt DUSconnect voran. Auf dem Areal zwischen Airport, Fernbahnhof und EUREF-Campus soll ein trimodaler Mobilitäts-Hub entstehen, der Luft-, Schienen- und Straßenverkehr intelligent mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem Radverkehr verknüpft.