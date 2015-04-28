Die Passagierzahlen bei Thai erholen sich

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im März 2015 1,759 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Passagierwachstum von 10,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands erholen sich die Verkehrszahlen wieder, die Verkehrsleistung wurde um 4,4 Prozent auf 7,223 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 16,9 Prozent auf 5,556 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,9 Prozent und verbesserte sich somit um zwölf Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im März eine Abnahme von 10,9 Prozent vermelden, die Airline transportierte gut 51 Tausen Tonnen Luftfracht.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Thai 5,041 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 4,8 Prozent mehr als im ersten Quartal 2014.