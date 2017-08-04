Die „Landshut“ landet am Bodensee

Dornier Museum Friedrichshafen (Foto: Dornier Museum)

Die legendäre Lufthansa Boeing 737 von Mogadischu gelangt über ihren Abstellplatz in Brasilien in das Dornier Museum Friedrichshafen.

Das Bundesaußenministerium hat entschieden: Die Lufthansa-Maschine „Landshut“, die im Jahr 1977 von Terroristen gekapert wurde, wird zukünftig auf dem Gelände des Dornier Museum in Friedrichshafen präsentiert.

Die Maschine, deren Besatzung und die Passagiere wurden damals von einer GSG 9-Spezialeinheit in Mogadischu in einer spektakulären Aktion befreit. Die Maschine steht derzeit auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza. Sie ist schrottreif. Sie wird jetzt zerlegt, transportiert und restauriert. Die Finanzierung dafür ist gesichert, u.a. durch das Auswärtige Amt sowie das Bundesministerium für Kultur und Medien (BKM) unter fachlicher Mitwirkung der Lufthansa Technik. Darüber hinaus gehende Kosten müssen durch eine bundesweite Spendenaktion aufgebracht werden.

Die Maschine wird im September 2017 – zum 40. Jahrestag der Befreiung der Passagiere durch die GSG 9 – in Friedrichshafen erwartet und anschließend vor Ort restauriert.

„Das Dornier Museum freut sich sehr über diese Entscheidung des Außenministeriums“, erklärte unmittelbar nach Bekanntgabe der Direktor David Dornier: „Diese Attraktion wird viele Besucher in die Stadt Friedrichshafen und an den Bodensee locken.“ Das Dornier Museum hat optimale Möglichkeiten, die Maschine einem breiten Publikum zu zeigen. Außerdem passe die Präsentation ideal ins Museumskonzept, das die Luftfahrt und die damit verbundenen zeitgeschichtlichen Aspekte in den Mittelpunkt stellt.

Dornier Museum