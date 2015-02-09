Die Expansion des London City Airport geht weiter

London City Airport (Foto: London City Airport)

Die Ausbaupläne des London City Airport (LCY) haben grünes Licht erhalten. Dies ist ein grosser Schritt, um die Flugkapazität im Londoner Süd-Osten zu erhöhen.

Die Entscheidung wurde am 3. Februar getroffen und macht den Weg frei für Investitionen im Rahmen von 200 Millionen Pfund. Dadurch wird es dem Flughafen LCY ermöglicht, statt der heutigen 70.000 bis zu 111.000 jährliche Flüge durchzuführen. Dieses Kapazitätswachstum wird dabei helfen, den Druck von der bestehenden Infrastruktur der anderen Londoner- und generell der britischen Flughäfen zu nehmen, bis entschieden ist, wo überall neue Runway-Kapazitäten geschaffen werden. Es wird erwartet, dass die neuen Runways frühestens in den späten 2020er Jahren in Betrieb gehen können.

Der Ausbauplan von LCY schafft Abhilfe und will bereits bis 2023 folgendes erreichen:

Zusätzliche Kapazität für Kurzstreckenflüge innerhalb von Grossbritannien schaffen

1.500 neue Jobs und weitere 500 während der Bauphase entstehen lassen

Die wirtschaftliche Leistung auf 1.5 Milliarden Pfund pro Jahr verdoppeln

Investitionen in East London noch attraktiver werden lassen

LCY noch stärker als attraktives, internationales Tor zu London positionieren

Die Pläne beinhalten den Ausbau der bestehenden Infrastruktur, um die Runway-Kapazität zu erhöhen, eine grössere Anzahl an Starts- und Landungen in den Spitzenzeiten zu ermöglichen und die neue Generation von leiseren und treibstoffsparenden Flugzeugen zu beherbergen. Diese Flugzeuge haben weitere Reichweiten und werden somit neue Destinationen, ausserhalb der aktuell angeflogenen Strecken des London City Airport, ermöglichen.

Declan Collier, CEO London City Airport: „Die Entwicklung des Flughafens wird 2023 ihren Höhepunkt haben, wenn sieben neue Flugzeug-Standplätze, ein paralleler Taxiway sowie der Ausbau des Terminals nach Westen und Osten abgeschlossen sind. Mit diesem Ausbau wird es dem Flughafen möglich sein, jährlich sechs Millionen Passagiere zu begrüssen.“

Auch Rund zwei Drittel der Passagiere, die über den London City Airport fliegen, sind Business-Reisende. Die gute Anbindung an Europa dient somit als Katalysator für Investitionen aus dem Ausland in East London.

Auch die Anwohner sind laut einer kürzlich durchgeführten Studie zufrieden: 68 Prozent der Anwohner von Neham befürworten die Ausbaupläne, 20 Prozent stehen ihnen neutral gegenüber. 84 Prozent der Befragten gaben an, dass der Flughafen hauptsächlich Vorteile für die Region bringt.

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