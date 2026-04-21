Die AERO 2026 startet mit Rückenwind

AERO 2025 Impressionen (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO startet mit einer Rekord-Ausstellerzahl. Rund 860 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen rund um die Luftfahrt – mehr als je zuvor in der Geschichte der Messe in Friedrichshafen.

Tobias Bretzel, Projektleiter AERO bei der Fairnamic GmbH, sagt: „Die Resonanz der Branche auf die AERO 2026 ist überwältigend. Als gesamtes Team freuen wir uns sehr über die Rekord-Ausstellerzahl und arbeiten hart daran, die hohen Erwartungen der Aussteller und der Besuchenden nachhaltig zu erfüllen. Die AERO behauptet sich zunehmend als globale Leitmesse für die General Aviation, die Business Aviation und den Luftsport, weil wir sie im stetigen Dialog mit den Kunden weiterentwickeln. Das Wachstum ist das Ergebnis kontinuierlicher und zielgerichteter Anstrengung.“

AERO 2023 Swiss Helicopter (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Hersteller von Flugzeugen und Hubschraubern der Allgemeinen Luftfahrt, der Business Aviation und des Luftsports freuen sich über ein hohes Niveau an Auslieferungen und investieren unverändert in neue Technologien, die die Luftfahrt sicherer, kostengünstiger und nachhaltiger machen. Im vergangenen Jahr wurden weltweit über 4 150 Neuflugzeuge (inklusive Hubschrauber) aus der Allgemeinen Luftfahrt und der Business Aviation an Kunden ausgeliefert.

AERO 2025 DAHER (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Branche ist mit kräftigem Rückenwind in das Jahr 2026 gestartet. Der Gesamtumsatz der Branche überschritt 2025 die Marke von 35 Milliarden US-Dollar, berichtete Cate Brancart, Director, European Safety & Sustainability Development des Industrieverbands GAMA (General Aviation Manufacturers Association) beim Branchentalk während des AERO Media Days am Vortag der Messeeröffnung. Allein der durch Flugzeugverkäufe generierte Umsatz lag bei über 31 Milliarden US-Dollar.

AERO 2025 HondaJet Elite (Foto: Hobby Verlag AG)

Cate Brancart diskutierte mit Svenja Wortmann, Managing Director des Business-Aviation-Unternehmens DC Aviation Group – das zum zweiten Mal als Aussteller auf der AERO vertreten ist – und mit Daniel Günter, dem COO von Flight Design und Katrin Mayrhofer, COO und Mitbegründerin des Drohnenherstellers ELSA Industry und Tobias Bretzel, Projektleiter AERO über die Herausforderungen für die Zukunft der Luftfahrt. Beim anschließenden Medienrundgang der AERO 2026 konnten sich die Medienschaffenden einen exklusiven Eindruck über einen Teil der Premieren und Highlights der Messe machen.

Die AERO 2026 findet vom 22. bis 25. April 2026 in Friedrichshafen statt.