Die AERO 2026 erreicht eine neue Rekord-Flughöhe

AERO 2024 Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2026 ist eröffnet. Die 32. Ausgabe der globalen Leitmesse der Allgemeinen Luftfahrt, des Luftsports und der Business Aviation belegt das gesamte Messegelände und das Static Display und erreicht ein neues Niveau.

Rund 860 Aussteller aus 50 Nationen erwarten die Besucherinnen und Besucher an den vier Messetagen. Das sind rund 100 Aussteller mehr als im vergangenen Jahr. Bereits 2025 verzeichnete die AERO einen Ausstellerrekord.

AERO 2025 HondaJet Elite (Foto: Hobby Verlag AG)

Tobias Bretzel, der Projektleiter AERO bei der Fairnamic GmbH, sagt: „Die Business Aviation sorgt mit ihrer Dynamik für das starke Wachstum der AERO. Eine der Stärken der AERO besteht aber vor allem darin, die komplette Bandbreite der Allgemeinen Luftfahrt, der General Aviation und des Luftsports abzubilden. Davon können sich die Besucherinnen und Besucher im Static Display und in den zwölf Ausstellungshallen überzeugen.“

Euroflight an der AERO 2023 (Foto: Hobby Verlag AG)

Auf der AERO 2026 präsentieren die Aussteller eine Rekordzahl an Neuheiten, von neuen Flugzeugmustern über neue Systeme bis hin zu neuen Zubehörprodukten. Beim Medienrundgang am Vortag der AERO 2026 konnten sich die Medienschaffenden einen exklusiven Eindruck über einen Teil der Premieren und Highlights der Messe machen.

AERO 2024 Friedrichshafen General Aviation (Foto: Hobby Verlag AG)

Zu den Rundgang-Stationen gehörte Volocopter: Die Firma stellt das erste eVTOL in Europa aus, das als EASA-zertifiziertes Air Taxi 2027 Passagiere in Großstädten transportieren soll. Volocopter ist mit mehr als 2 500 erfolgreichen unbemannten und pilotierten Testflügen auf der ganzen Welt das derzeitig erste und einzige eVTOL-Unternehmen in Europa, das diesen Entwicklungsstand vorweisen kann.

Dufour Aerospace Unmanned Aerial Vehicle (Foto: Dufour Aerospace)

Die Lico Stahl- und Kunststofftechnik GmbH aus Unterhaching präsentiert weltweit erstmalig mit dem Hangartaxi eine echte Innovation im Bereich des Ground Handlings: ein omnidirektionales, elektrisch betriebenes Transportsystem für Hubschrauber mit Kufen-Landegestell. Das System wurde speziell für den Einsatz in beengten Hangarumgebungen entwickelt und ermöglicht eine präzise, sichere und effiziente Bewegung von Hubschraubern – selbst auf engstem Raum.

Die Evocopter GmbH zeigt ebenfalls eine echte Weltpremiere: Die AERO 2026 ist für den ultraleichten Hubschrauber Evocopter ClassiX der erste öffentliche Auftritt. Beim ClassiX handelt es sich um einen vollkommen neu entwickelten Ultraleichthelikopter, der die deutsche Musterzulassung über den Deutschen Ultraleichtflugverband (DULV) in der Rekordzeit von nur fünf Jahren geschafft hat.

AERO 2023 Swiss Helicopter (Foto: Hobby Verlag AG)

Der ClassiX ist der einzige Helikopter seiner Klasse (USP), der den Lycoming O-360-Motor verbaut hat. Der Lycoming wurde durch Evocopter mit einer elektronischen Doppelzündung, Leichtgewichts-Anlasser und Leichtgewichts-Generator optimiert. Er besteht nahezu vollständig aus hochfester Kohlefaser. Wie stabil die Zelle ist, haben die Vielzahl für die Zulassung notwendigen Belastungstests unter limit-, safety- und ultimate-load Bedingungen gezeigt.

Auch die Kaelin Aero Technologies GmbH präsentiert mit der B-100C eine Weltpremiere – einen Basistrainer, der mehr ist als nur ein Ultraleichtflugzeug. Die B-100C ist als Trainingsflugzeug konzipiert, das Piloten vom strukturierten Einstieg in die Ausbildung bis hin zu anspruchsvollen Trainingsprofilen begleitet.

Performance, Design und Interieur vermitteln das Gefühl eines Supersportlers – fokussiert, hochwertig und kompromisslos auf Dynamik, Präzision und Flugerlebnis ausgelegt. Mit der Weiterentwicklung des Mosaic-Regelwerks eröffnet sich zunächst ein Einsatzbereich bis 780 kg MTOW, perspektivisch sogar in einem Gewichtssegment deutlich über einer Tonne.

Auf keiner anderen Messe in Europa werden in diesem Jahr mehr Geschäftsreiseflugzeuge zu sehen sein als auf der AERO in Friedrichshafen. Die Business Aviation verfügt über einen eigenen Ausstellungsbereich mit einem innovativen Veranstaltungskonzept, das hochwertiges Networking, kurze Wege und attraktive Rahmenbedingungen bietet. Neben drei Messehallen (A1, A2 und A3) wird der vergrößerte, spektakuläre Business Aviation Dome erneut das Herzstück dieses Branchensegments bilden.

AERO 2025 Piper (Foto: Hobby Verlag AG)

Der Flugzeughersteller Piaggio Aerospace stellte erstmalig das Konzept „Next Era“ in der Entwicklung des Unternehmens vor, bei dem nicht nur die neueste Version der erfolgreichen P.180-Avanti-Familie, die Avanti Next, das Unternehmen in die Zukunft führen soll, sondern vor allem die Kundenbetreuung im Mittelpunkt dieses neuen Kapitels steht.

Daher Aircraft und Rheinland Air Service (RAS) wartet mit gleich zwei Premieren auf: Sie stellten erstmalig außerhalb der Vereinigten Staaten die beiden einmotorigen Turboprop-Flugzeuge TBM 980 und Kodiak 900 auf einer Messe aus. Daher Aircraft hatte die TBM 980 als neuestes Mitglied seiner erfolgreichen TBM-Flugzeugfamilie im Januar dieses Jahres der Öffentlichkeit präsentiert.

AERO 2025 DAHER (Foto: Hobby Verlag AG)

Der französische Hersteller Daher Aircraft hatte den robusten Schulterdecker Kodiak 900 als verlängerte Version der Kodiak 100 im Sommer 2022 vorgestellt. Der Rumpf ist 1,10 Meter länger als bei der Kodiak 100. Aber die neue Version bietet ihren Nutzern nicht nur mehr Platz, sondern dank des stärkeren PT6A-140A-Turboprop-Triebwerks auch bessere Flugleistungen. So liegt die maximale Reisgeschwindigkeit der Kodiak 900 bei 210 Knoten (True Air Speed) im Vergleich zu 174 Knoten bei der Kodiak 100. Die EASA (Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union) hatte das Muster bereits im Frühjahr 2023 zugelassen.

Junkers Aircraft feiert auf der AERO einen besonderen Meilenstein: Am AERO Media Day übergab der DULV (Deutscher Ultraleichtflugverband e.V.) dem Hersteller die Zulassungsurkunde für sein neuestes Muster, die Junkers A60.

AERO 2025 Junkers A60 (Foto: Hobby Verlag AG)

Daneben stellt Junkers auf der AERO auch die Junkers A50 Junior aus, ein 600 kg leichtes Ultraleichtflugzeug, inspiriert vom historischen Modell aus dem Jahr 1929, welches klassisches Design mit neuester Technik verbindet. Mit der Junkers A50 Heritage präsentiert das Unternehmen aus Oberndorf-Hochmössingen eine eng an das Original angelehnte Rekonstruktion des historischen Vorbilds aus den 1920er-Jahren. Im Gegensatz zur A50 Junior verfügt die Heritage-Version über einen Sieben-Zylinder-Sternmotor (Verner Scarlett 7U, 124 PS/91,2 kW). In Kombination mit einem Holzpropeller und analogen Rundinstrumenten bietet sie ein authentisches Retro-Flugerlebnis.

AERO 2017 Jubiläumsmesse Elektroflugzeug (Foto: AERO)

Textron Aviation ist mit einer großen Modellpalette in Friedrichshafen vertreten und stellt ebenfalls zwei Premieren aus. Gleich zwei Business Jets, die Cessna Citation Longitude und die Cessna Citation Ascend, geben ihr Debüt auf der AERO. Die Citation Ascend hat erst im November 2025 ihre Zulassung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten und wurde nie zuvor auf einer Messe in Europa gezeigt.

Weitere Informationen zur AERO 2026 in Friedrichshafen unter: https://www.aero-expo.com/ und https://www.linkedin.com/showcase/aeroshow