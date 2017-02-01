Diamond mit neuer Garmin G1000 NXi Avionik

Diamond DA42 (Foto: Diamond Aircraft)

Diamond Aircraft Industries Kolbenmotorflugzeuge, die zweimotorige DA62 und DA42-VI/DA42 NG und die einmotorige DA40 NG, werden mit der neuen Generation des Garmin G1000 NXi ausgestattet.

“Wir sind begeistert, dass wir das neue Garmin G1000 NXi in unseren hochmodernen Kolbenmotorflugzeugen präsentieren werden. Im Jahr 2001 waren wir das erste OEM, das sich für das damals noch geheime voll integrierte G1000 entschied, als integrales Schlüsselelement für die DA42 TWINSTAR, und wir sind glücklich, unseren Kunden neuerlich die neueste Avionik anbieten zu können“, sagt Christian Dries, CEO und Eigentümer von Diamond Aircraft Austria.

Das Garmin NXi bedient sich der gleichen Benutzeroberfläche wie das G1000, jedoch mit einer Vielzahl an Verbesserungen, die die Pilotenarbeit weiter vereinfachen und die Flugerfahrung verbessern. Die Funktionen umfassen, unter Anderem:

• Modernisierte Grafiken

• Stärkere Prozessoren für schnelleres und ruckfreies Rendering

• Neue LED Hintergrundbeleuchtung

• Neue digitale Moving Maps für IFR und VFR Flug

Umrüstungen für die DA62, DA42 NG/DA42-VI und DA40 NG werden erhältlich sein. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

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