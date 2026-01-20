Dezemberzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Dezember 2025 insgesamt 1,293 Millionen Passagiere, das waren 12,3 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresdezember um 12,3 Prozent auf 3,659 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,909 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,261 Milliarden Sitzplatzkilometer um 12,9 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Dezember 2025 bei 89,1 Prozent, im Vorjahresdezember lag sie mit 89,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkte tiefer.