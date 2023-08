Deutschland will EU Airlines schützen

Deutschland hat aussereuropäische Airlines aufgefordert, die Preise für Business Class Tickets anzuheben, um die europäischen Airlines nicht zu unterwandern.

Eine der angesprochenen Airlines, Emirates hat sich bereits bei der Europakommission beschwert, da diese Forderung den Wettbewerb gefährden und will sich mit dem deutschen Verkehrsminister Peter Ramsauer treffen. Die Deutsche Regierung sagte in einem Brief, es sei illegal, dass aussereuropäische Airlines die Preise der anderen Fluggesellschaften auf den Strecken von Deutschland in Destinationen ausserhalb Europas so stark unterwandern, denn es widerspreche den Bilateralen Flugverkehrsabkommen und den Gesetzen der Europäischen Parlaments. Emirates konkurrenziert neben anderen Airlines vor allem Lufthansa und Air France-KLM auf den betroffenen Strecken. Die Europäische Kommission war für einen Kommentar nicht verfügbar.