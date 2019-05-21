Deutschland kauft Airbus ACJ350

Airbus ACJ350 (Foto: Airbus)

Airbus hat an der EBACE eine Bestellung für drei ACJ350 bekanntgegeben, die Grossraumflugzeuge sind für Deutschland bestimmt.

Deutschland wird damit zu dem ersten Regierungskunden für den Airbus A350 Corporate Jet. Die Jets sollen für drei unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden können, zum einen als Regierungsflugzeuge, zum zweiten als Truppentransporter und zum dritten für Evakuierungsflüge aus Katastrophen- oder Krisengebieten.

Airbus ACJ350XWB interiour (Foto: Jet Aviation)

Der erste Airbus ACJ350-900 XWB soll 2020 ausgeliefert werden, die beiden nächsten Jets sollen dann im 2022 an Deutschland übergeben werden.