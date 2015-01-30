Deutsche Flugsicherung ist der beliebteste Arbeitgeber im Bereich “Verkehr und Logistik”

Deutsche Flugsicherung (Foto: DFS)

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH ist beim FOCUS Arbeitgeber-Ranking 2014 erneut sehr gut bewertet worden. Sie belegt Platz eins der Großunternehmen bei der Studie Deutschlands Top-Arbeitgeber im Untersuchungsbereich „Verkehr und Logistik“.

Damit hat sich die DFS von Rang sechs im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Im Gesamtranking dieser Sparte – einschließlich mittelständischer Unternehmen – belegt die DFS Platz zwei hinter dem Flughafen Stuttgart.

Die Platzierung basiert auf der Meinung der Angestellten der untersuchten Unternehmen. Sie wurden in einer Umfrage gebeten, ihr Unternehmen zu bewerten – also beispielsweise zu beantworten, ob sie ihren Arbeitgeber an Freunde und Bekannte weiterempfehlen würden.

Das gute Abschneiden der DFS bewertet der Geschäftsführer Personal, Dr. Michael Hann, als wichtigen Vertrauensbeweis. „Unsere Mitarbeiter sind eine kostbare Ressource und wir setzen auch weiterhin auf die gute Partnerschaft mit ihnen“.

Der Arbeitsdirektor nahm die Auszeichnung für den Branchenprimus bei der Preisverleihung in Berlin am 26. Januar 2015 entgegen.

Zum dritten Mal hatte der Burda-Verlag das Ranking durchgeführt. Es basiert auf der Befragung von 250.000 Xing-Mitgliedern und über 20.000 Stichproben aus der Arbeitgeberbewertungs-Plattform Kununu. Insgesamt wurden dabei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern unter die Lupe genommen, deutschlandweit mehr als 800.

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