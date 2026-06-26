Deutsche Flughäfen zählten im Mai mehr Passagiere

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im Mai 2026 begrüßten die deutschen Flughäfen insgesamt 19,77 Millionen an- und abfliegende Passagiere.

Gegenüber dem Vormonat April stieg das Aufkommen saisonbedingt um rund 2,7 Millionen Reisende. Die Erholung gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 liegt bei 88,5%.

Die vom Flughafenverband ADV ermittelten Verkehrszahlen

Passagiere: 19,77 Millionen Passagiere nutzten im Mai die deutschen Flughäfen. Im Vergleich zum Mai 2025 wuchs das Lokal-Aufkommen um +0,1%. Trotz der saisonalen Belebung fehlen im Vergleich zum Mai 2019 weiterhin 11,5% der Reisenden.

Cargo: Das Cargo-Aufkommen beträgt insgesamt 412.775 Tonnen. Gegenüber Mai 2025 ist das ein Wachstum von +1,6% (gegenüber Mai 2019 +2,1%).

Flugbewegungen: Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lag mit 165.393 Starts und Landungen um -5,0% unter dem Vorjahreswert. Gegenüber 2019 wurden 80,2% der gewerblichen Flüge durchgeführt.

Der Mai im Blick – Sicherheitsempfinden lenkt die touristische Nachfrage stärker nach Europa

Nach dem deutlichen Passagierrückgang im April konnte das Verkehrsaufkommen im Mai das Vorjahresniveau wieder erreichen. Von einer nachhaltigen Wachstumsdynamik kann jedoch weiterhin keine Rede sein. Besonders im innerdeutschen Verkehr machen sich die weitgehend ersatzlos entfallenen Verbindungen der CityLine bemerkbar. Im internationalen Verkehr zeigt sich zugleich eine deutliche Verlagerung der Nachfrage: Reisende bevorzugen zunehmend als sicher wahrgenommene europäische Urlaubsdestinationen, insbesondere im westlichen Mittelmeerraum sowie auf den Kanarischen Inseln. Der Europaverkehr nähert sich damit wieder dem Vorkrisenniveau an und trägt den größten Teil des saisonalen Wachstums. Der Interkontinentalverkehr konnte im Vergleich zum April zulegen, bleibt im Vorjahresvergleich aber rückläufig. Die Entwicklung bestätigt die bereits erwartete stärkere Konzentration der touristischen Nachfrage auf europäische Reiseziele angesichts geopolitischer Unsicherheiten und zahlreicher Krisenregionen weltweit.

Innerdeutsch: Die Nachfrage im innerdeutschen Luftverkehr liegt im Mai bei 2,09 Millionen Passagieren. Im Vorjahresvergleich nimmt dieses Marktsegment um -5,0% ab. Gegenüber Mai 2019 sind dies nur 48,4% der Passagiere.

Europa: Im Europa-Verkehr wurden im Mai 14,38 Millionen Passagiere gezählt. Die Recovery liegt in diesem Marktsegment bei 99,6%. Zum Vormonat April wächst dieses Marktsegment um rund 2,09 Millionen Passagiere. Zum Vorjahresvergleich ergibt sich ein Anstieg von +2,3%.

Interkontinental: Mit mehr als 3,26 Millionen Passagieren steigt die Interkont-Nachfrage im Vergleich zum Vormonat April (+299.112 Passagiere). Zum Vorjahresmonat (Mai 2025) fällt dieses Marktsegment um -5,6%. Die Recovery-Rate steigt auf 94,2% zurück.

Das Jahr im Blick – Passagieraufkommen leicht rückläufig, Angebotsabbau bremst Erholung

Von Januar bis Mai 2026 nutzten 77,9 Millionen Passagiere (an+ab) die deutschen Flughäfen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von -0,1%. Die Recovery-Rate im Passagierverkehr liegt bei 83,0% und damit deutlich über der Erholung der Flugbewegungen, die lediglich 76,3% des Vorkrisenniveaus erreichen. Dies unterstreicht die anhaltende Verknappung des Flugangebots. Mehrere externe Belastungsfaktoren wirken derzeit wachstumshemmend: geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten, steigende Energiepreise, die anhaltend schwache Konjunkturentwicklung in Deutschland, Streiks sowie das Grounding der CityLine. Diese Faktoren verhindern bislang eine nachhaltige Belebung der Passagiernachfrage.

Verteilung der Marktsegmente im Jahresverlauf

Innerdeutsch: 8,99 Millionen Passagiere flogen innerdeutsch (-2,3% zum Vorjahr), gegenüber Jan.- Mai 2019 sind das nur 47,0%.

Europa: 53,21 Millionen Passagiere sind im Europa-Verkehr an den deutschen Flughäfen unterwegs (+1,8% zum Vorjahr), gegenüber Jan.- Mai 2019 sind es 92,3%.

Interkontinental: Die Interkont-Nachfrage (15,59 Millionen Pax) fällt mit -4,9% zum Vorjahr, die Recovery aber fällt deutlich zurück, auf 92,9%.

Cargo-Aufkommen – dritter Monat in Folge über 400.000t

Im Mai 2026 verzeichneten die deutschen Flughäfen ein Luftfrachtaufkommen an+ab von 412.775 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Plus von +1,6%, gegenüber 2019 ein Wachstum von +2,1%. Sowohl die Einladungen als auch die Ausladungen entwickelten sich positiv. Die Luftfracht bestätigt damit ihre Rolle als stabiler Wachstumsträger und als verlässliches Rückgrat globaler Lieferketten und Handelsströme.

Ausladungen: Die Ausladungen wachsen um +1,8% auf 204.981 Tonnen (gegenüber 2019 +4,2%).

Einladungen: Die Einladungen erreichen im Mai 207.794 Tonnen (gegenüber 2025 +1,4%, gegenüber 2019 -0,0%).

Januar-Mai 2026: Das Luftfrachtaufkommen von Januar bis Mai 2026 summiert sich auf insgesamt 1.974.230 Tonnen (+2,7% zum Vergleichszeitraum 2025, gegenüber 2019 +2,1%). Im Jahresverlauf steigen die Ausladungen (+4,1%) und auch die Einladungen wachsen (+1,4%).

ADV