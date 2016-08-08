Deutsche Flughäfen konnten im Juni wachsen

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Im Juni 2016 verzeichneten die deutschen Flughäfen einen Zuwachs bei den drei wichtigsten Kennzahlen. Der Flughafenverband ADV hat die neuen Zahlen vorgestellt.

20,59 Mio. Passagiere nutzten die deutschen Flughäfen im Juni 2016. Das entspricht einem leichten Verkehrswachstum von +1,4% (an+ab). Das Cargo-Aufkommen stieg um +4,2% (an+ab) auf 384.030t. Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen nahm mit +0,8% auf 186.937 Starts und Landungen zu.

Kumulierte Ergebnisse – ausbleibende Pauschaltouristen dämpfen die positive Jahresentwicklung

Von Januar bis Juni 2016 wurden an den deutschen Flughäfen über 103,25 Mio. Passagiere (an+ab) gezählt (+2,9%). Der innerdeutsche Verkehr wächst mit aktuell +3,4%. Das Wachstum im Europaverkehr geht auf nur noch +4,1% zurück. Auch der Interkontverkehr entwickelt sich im Jahresverlauf weiter rückläufig mit -1,6%. Die gewerblichen Flugbewegungen (+1,6%) bleiben positiv, aber aufgrund der Angebotsstreichungen im touristischen Verkehr mit einer abnehmenden Tendenz.

Cargoaufkommen bleibt trotz schwächelnder Nachfrage auf Wachstumskurs

Das Cargo-Aufkommen liegt im Juni mit +4,2% (an+ab) über dem erwarteten Niveau. Die Ausladungen steigen auf +5,1% (181.109t) und die Einladungen um +3,4% (202.921t). Während die Expressfracht dominierten Cargostandorte dank des Onlinehandels zulegen, ist die Entwicklung an den Generalcargo dominierten Standorten moderat. Das kumulierte Cargo-Aufkommen (an+ab) steigt mit +1,9% auf 2.215.784t. Die Ausladungen legen um +3,0% auf 1.053.473t zu. Die Einladungen wachsen um +1,0% auf 1.162.316t.

ADV