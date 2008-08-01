Details der Einigung von Lufthansa und ver.di

Bei der Eingung zwischen der Fluggesellschaft Lufthansa und der Gerwerkschaft ver.di gibt es erste Details. Die Gehälter der Beschäftigten sollen stufenweise erhöht werden.

Lufthansa und ver.di haben nun einen Tarifabschluss vereinbart. Laut Lufthansa sollen die Gehälter der runf 34.000 am Boden beschäftigten Arbeitnehmer rückwirkend bis zum 1. Juli um 5,1 Prozent erhöht werden.

Ab dem 1. Juli soll es zusätzlich eine Lohnerhöhung von 2,3 Prozent geben. Ausserdem soll es eine Einmalzahlung je nach Beschäftigungsfeld zwischen 1,5 und 2,4 Prozent geben. Die Laufzeit beträgt 21 Monate. Daraus ergibt sich eine Tariferhöhung von 4,2 Prozent im Jahr.

Die Tariferhöhung für Mitarbeiter in den Flugzeugen werde im gleichen

Volumen erfolgen, jedoch speziell auf diesen Arbeitsbereich zugeschnitten.