Der airberlin Fluggutschein

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Es ist kurz vor Heiligabend und man hat immer noch keine Idee was man der Familie, dem Partner oder guten Freunden schenken soll?

Peinliche Momente unter dem Weihnachtsbaum müssen nicht sein. Mit dem individuellen Fluggutschein von airberlin verschenkt man einzigartige Reisemomente zu 138 Destinationen weltweit. Unter http://www.airberlin.com/fluggutschein kann man ab zehn Euro einen Gutschein buchen und zum Fest bei seinen Liebsten so richtig punkten. Für den letzten visuellen Schliff des Geschenks gibt es für den Gutschein Weihnachts- oder Urlaubsmotive zum Ausdrucken.

Wer nicht gern Gutscheine verschenkt, sondern lieber gleich einen Flug buchen möchte, kann noch bis zum 24. Dezember 2015 günstige Flugangebote über den airberlin Adventskalender unter http://www.airberlin.com/weihnachten buchen.

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