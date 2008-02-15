Der Verkauf der Spanair rückt näher

Scandinavian Airline Group (SAS) ist dem Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Spanair ein Stück näher gerückt, nachdem Spaniens Fluggesellschaft Iberia ihr Interesse angemeldet hatte.

Iberia berichtete, man habe die Bewilligung, eine Offerte für 100% der Spanair zu platzieren, als Kaufspartner werde mit Gestair, einer spanischen Aviation Service Group, gerechnet. Dazu hatte sich Iberia nach eingehender Beobachtung der Airline und nachdem sich Marsans, eine spanische Airline mit zwei Gründern der Spanair an Board, aus dem Wettbewerb zurückgezogen hatten, entschieden. Spanair meldete, dass es noch einen weiteren potentiellen Mitbieter gäbe.