Der Umweltfonds des Flughafen Wien startet Förderaufruf

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Im Vordergrund stehen dabei Projekte und Initiativen, die einen nachhaltigen Beitrag für Umwelt, Forschung und Lebensqualität in der Flughafenregion leisten.

Der Umweltfonds – Fonds zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Region rund um den Flughafen Wien – startet einen Förderaufruf und lädt ab sofort zur Einreichung von Projekten ein. Gesucht werden Initiativen und Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag für Umwelt, Forschung und Lebensqualität in der Flughafenregion leisten. Einreichen können Privatpersonen, Organisationen und Forschungstreibende. Förderanträge können bis 2. November 2026 eingebracht werden.

Einreichen können Privatpersonen, Organisationen und Forschungseinrichtungen

Der Umweltfonds richtet sich mit seinem Aufruf an Gemeinden, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Vereine, Unternehmen sowie Privatpersonen. Unterstützt werden Initiativen, die die Lebensqualität in den Gemeinden rund um den Flughafen Wien nachhaltig und für die Allgemeinheit verbessern – vom Sozialbereich, über Jugend- und Sportinitiativen bis zu Tier- und Naturschutzmaßnahmen. Gefördert werden aber auch Projekte zur Erforschung von Umweltbelastungen im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb und zur Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von damit verbundenen Emissionen und Immissionen. Auch regionale Umwelt- und Naturschutzorganisationen oder Forschungseinrichtungen sind eingeladen, ihre Ideen einzureichen.

Die detaillierten Förderrichtlinien, Einreichformulare und weitere Informationen sind unter www.umweltfonds.at verfügbar. Einreichungen sind mit einer Projektbeschreibung an den Vorstandsvorsitzenden des Umweltfonds, Dr. Wolfgang Kretschmer an [email protected] zu richten. Förderanträge können bis 2. November 2026 eingereicht werden.

Umweltfonds stärkt nachhaltige Entwicklung der Flughafenregion

Der Umweltfonds wurde als eines der Ergebnisse des Mediationsverfahrens 2005 gegründet, um die nachhaltige Entwicklung der Region rund um den Flughafen Wien gezielt zu fördern. Im Mittelpunkt stehen Projekte und Maßnahmen, die ökologische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Mehrwerte schaffen und der Bevölkerung in der Flughafenregion zugutekommen. Förderfähig sind Projekte von Gebietskörperschaften, juristischen Personen und Privatpersonen, die ausschließlich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen. Finanziert wird der Umweltfonds aus den flugverkehrsbezogenen Erlösen der Flughafen Wien AG. Der Flughafen Wien unterstützt den Umweltfonds als wichtigen Partner für eine nachhaltige Standortentwicklung und setzt sich gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden und Institutionen dafür ein, zukunftsweisende Projekte in der Region zu ermöglichen.

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