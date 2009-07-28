Deltas Flugbegleiter wollen Gewerkschaftswahlen

Die Association of Flight Attendants-CWA Gewerkschaft hat bei den Vermittlungsbehörden vorgesprochen und Gewerkschaftswahlen beantragt.

In einem Statement sagte die Gewerkschaft, dass mehr als 20.000 FlugbegleiterInnen bei Northwest und Delta Air Lines sich für eine Wahl der gewerkschaftlichen Vertretung ausgesprochen hätten. Die Flight Attendants der Northwest werden zurzeit von der AFA vertreten, während die der Delta nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Die Arbeitnehmervereinigung hat im Speziellen von den Vermittlungsbehörden gefordert, zu zeigen, dass mit der Fusion der beiden Airlines ein einzelnes Verkehrssystem entstanden sei, das die Leitung dazu zwingt, eine Gewerkschaftswahl für alle FlugbegleiterInnen durchzuführen. Ist dieser Schritt erfolgt, könnte ein Termin festgelegt werden, bis zu welchem bestimmt werden muss, ob die AFA-CWA die Flight Attendants repräsentieren kann.

Link: Delta Air Lines