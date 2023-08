Delta will Vertrag mit Pinnacle auflösen

Die Airline wirft Pinnacle vor, die On-Time Standards nicht einhalten zu können. Der 10-Jahres Vertrag sah vor, dass Pinnacle bis zu 16 CRJ 900s in DLs Namen fliegen sollte. Vertreter der regionalen Airline reagierten überrascht und enttäuscht auf die Mitteilung von Delta Air Lines. Man habe von Anfang an die Sorge kundgetan, dass der Zeitplan der DL unrealistisch sei. Nach einigen diesbezüglichen Änderungen habe sich die Pünktlichkeit bei Pinnacle sogar verbessert und liege weit über dem abgemachten minimalen Standard. Pinnacle betreibt zusammen mit der Tochtergesellschaft Colgan Air eine Flotte von 138 RJs und 57 Turboprops in Partnerschaft unter anderen mit Delta Connection, Northwest Airlink und US Airways Express.