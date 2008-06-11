Delta will Vertrag mit Pinnacle auflösen

Delta Air Lines gab ihrem Regional Partner Pinnacle Airlines bekannt, sie werde den Kapazitätvergrösserungs-Vertrag per 31. Juli künden.

Delta Air Lines gab ihrem Regional Partner Pinnacle Airlines gestern bekannt, sie werde den Kapazitätvergrösserungs-Vertrag per 31. Juli künden.