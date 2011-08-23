Delta will Boeing 737-900ER beschaffen

Delta Airlines hält Boeing die Treue und will ihre Boeing 757 Flotte durch die Boeing 737-900ER ersetzen.

Bei diesem Grossauftrag hoffte Airbus auf den Absatz ihres A321neo, Delta scheint sich jetzt für den Kauf von 100 Boeing 737-900ER entschieden zu haben. Weder Boeing noch Delta haben sich zu dem Kaufauftrag geäussert. Industrienahe Quellen wissen zu Berichten, dass der Kaufauftrag in den nächsten Tagen öffentlich bekannt gegeben würde. Bei der Boeing 737-900ER handelt es sich um die grösste Maschine aus der 737 Familie. Delta Airlines betreibt eine der grössten Boeing 757 Flotte, diese Jets müssen langsam durch ein neues Muster ersetzt werden. Neben diesem Auftrag sucht Delta weitere 100 Kurz- bis Mittelstreckenjets, welche die älteren DC-9-50 und MD88 ersetzen sollen, hier hofft Bombardier mit der CSeries einsteigen zu können. Airbus möchte die zweite Grossbestellung ebenfalls für sich gewinnen. Delta Airlines betreibt bereits eine grosse Flotte aus A320 und A319 Jets.