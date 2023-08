Delta und Virgin Blue spannen zusammen

In einer Joint Venture wollen Delta Air Lines und Virgin Blue ihre Reichweite in den USA, Australien und dem Südpazifik erweitern.

Glen Hauenstein von Delta Air Lines glaubt, durch die Zusammenarbeit würden beide Airlines gestärkt und dadurch zu effizienteren Konkurrentinnen. Für Delta bedeute die Vereinbarung, die noch bewilligt werden muss, ein Meilenstein in der Expansion ihres Netzwerkes in der australischen und südpazifischen Region. Virgin Blue CEO Brett Godfrey meinte, die beiden Airlines passten hervorragend zusammen. Vor der Joint Venture werden Delta und Virgin nun gemeinsame Codeshares und ein Vielfliegerprogramm einführen. Den Antrag auf kartellrechtliche Freistellung haben sie ebenfalls bei den amerikanischen und australischen Behörden eingereicht. In Australien rechnen die Airlines mit starkem Widerstand, im Januar wurde ein Antrag von Air Canada und Air New Zealand abgelehnt, nachdem Qantas gegen die Zusammenarbeit protestiert hatte.

