Delta und United streichen weitere Flüge

Delta Air Lines und United reagieren auf die stark gesunkene Nachfrage und streichen Flüge aus ihrem internationalen Flugplan.

Delta gab gestern bekannt, dass sie ihr Langstreckenangebot ab September um weitere zehn Prozent reduzieren wird während United ihr internationales Streckennetz um 15 Prozent ausdünnen will. Die beiden Airlines bieten die grösste Anzahl an Asienflügen an. Am stärksten spürbar ist das Nachlassen der Nachfrage im Business Class Segment. Im Economy Bereich konnten die Airlines den Schaden mit enorm tiefen Preisen begrenzen, dies stellt sich bei Business Reisen als schwieriger dar.

