Delta und US Airways geben Slots frei

Delta Air Lines und US Airways haben eingewilligt, bis zu zwölf Prozent ihrer ursprünglich vorgesehenen Tauschslots an den Flughäfen LGA und DCA an andere Airlines abzugeben.

Die provisorische Genehmigung des Amerikanischen Verkehrsdepartements hatte vorgesehen, dass 20 der 125 Slotpaare am Flughafen New York La Guardia an Delta übergeben, und 14 der 42 Slotpaare am Flughafen von Washington National künftig der US Airways gehören würden. Gestern haben die Airlines ihre Meinung nun geändert. Delta willigte ein, bis zu fünf Paare der LGA Slots an AirTran Airways, Spirit Airlines und WestJet zu übergeben, während US Airways JetBlue Airways fünf ihrer Slots überlassen will. Im Rahmen dieses neuen Abkommens würde Delta 110 Slotpaare in LGA und US Airways 37 Paare in DCA gewinnen. Die Transfers sind abhängig von der Bewilligung der FAA und der Schliessung der ursprünglichen Transaktion.