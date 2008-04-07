Delta und Northwest nehmen Fusionierungsgespräche wieder auf

Delta Air Lines und Northwest Airlines sollen gemäss vertraulichen Quellen die Gespräche für eine mögliche Fusion wieder aufgenommen haben.

Bereits im Februar waren Verhandlungen zwischen den beiden Airlines im Gange, welche aber wegen unüberwindbaren Differenzen zwischen den Gewerkschaften der Piloten nicht weitergeführt werden konnten. Die Verantwortlichen der Fluggesellschaften wollten das Zustandekommen eines Deals dennoch weiterhin voranzutreiben. Näheres dazu wollte keine Airline sagen. Delta Airlines hat jedoch die Gespräche mit ihren Piloten vorübergehend unterbrochen. Beide Fluggesellschaften gaben bekannt, dass sie ihre Inlandkapazitäten reduzieren wollen um Kosten zu sparen.