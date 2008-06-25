Delta und Northwest Piloten könnten sich einig werden

Zusammen mit der Unternehmensführung einigen sich die Piloten von Delta Airlines und Northwest Airlines auf gemeinsame Eckwerte für einen zukünftigen Pilotenvertrag.

Die erste Hürde bei der Integration der beiden Pilotenkörper scheint genommen zu sein. Die Vorschläge für ein einheitliches Pilotenkorps muss jedoch noch von beiden Pilotengewerkschaften gutgeheissen werden. Geschäftsführer Richard Anderson zeigt sich erfreut, dass Bewegung in die Diskussion gekommen ist und ist zuversichtlich einen Weg für einen gemeinsamen Pilotenkörper des neuen Mega Carriers finden zu können. Er betonte jedoch, dass sie die ersten wären, die eine solche Integration schaffen würden. Das Hauptproblem bei der Zusammenführung der beiden Pilotenverbände ist die Senjoritätsliste, die den dienstälteren Flugzeugführern die meisten Rechte einräumt.