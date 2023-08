Delta und NW Zusammenschluss bald perfekt

Die Integration der Delta Air Lines und der Northwest Airlines ist einen Schritt weiter, nachdem die FAA eine gemeinsame Betriebslizenz genehmigt hat.

Um diese zu erhalten, mussten rund 385 Manuals und 100 Betriebsspezifikationen, - Programme und – Prozesse beider Airlines angepasst werden, so Deltas Executive Vizepräsident und COO Stephen Gorman in einem Memo an seine Angestellten. Im ersten Quartal des Jahres 2010 werden alle Tickets nur noch über das Delta Reservationssystem verkauft und die Northwest Homepage wird aufgehoben. Fast 200 frühere Northwest Flugzeuge wurden bislang in Deltas Farben umgestrichen, dies entspricht mehr als 80 Prozent der Flotte.