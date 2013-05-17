Delta und GOL erweitern Codeshare

Mit der Einführung einer GOL Flugnummer auf dem Delta Airlines Flug von Brasilia nach Atlanta haben beide Airlines einen neuen Meilenstein ihrer Zusammenarbeit erreicht.

Dieses Codeshare Abkommen wird in diesem Juni auf weitere Märkte ausgedehnt. Alle Delta Flüge zwischen Brasilien und den USA sowie zu wichtigen Anschlusszielen innerhalb des Delta Netzwerkes könne GOL Kunden in Zukunft ihre Flüge bequem unter ihren Flugnummern buchen. Gemeinsam bieten beide Airlines mehr als 380 Flugziele in 62 Ländern an und decken damit die Bedürfnisse der Kunden beider Fluggesellschaft optimal ab. In einem ersten Schritt gelten die Codeshare Vereinbarungen für die Route von Brasilia nach Atlanta und vice versa, in einer zweiten Phase ebenfalls für die Ziele Goiania, Belo Horizonte, Curitiba und Porto. In einem letzten Schritt wird das Codeshare Abkommen auch auf die Routen von Sao Paulo nach Atlanta und New York JFK ausgeweitet.