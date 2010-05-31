Delta stellt wieder Piloten ein

Die amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines will in diesem Jahr nach eigenen Angaben wieder 300 Flugzeugführer einstellen.

Delta Airlines verschmolz im letzten Jahr mit Northwest Airlines zu einer einzigen Fluggesellschaft zusammen und beschäftigt rund 12.000 Piloten. Die Neueinstellungen beruhen nicht auf Wachstum, sie dienen lediglich dazu die Pensionierungen zu kompensieren. Bei einer durchschnittlichen Pilotenkarriere von 32 Dienstjahren muss der Mega Carrier einen jährlichen Bedarf von rund 375 Piloten neu bestellen. Delta Airlines bedient sich in der Regel aus einem grossen Pool von gut ausgebildeten Piloten aus den Beständen der US Air Force.