Delta spürt Rezessionsängste nur auf Inlandrouten

Im Berichtsmonat März konnte sich Delta Airlines aus Atlanta um 2,3 Prozent verbessern. Das Interkontinental Geschäft läuft ausgezeichnet.

Auf den Inneramerikanischen Routen wurden die Kapazitäten rasch nach unten angepasst, um den hohen Treibstoffpreisen und dem Nachfragerückgang entgegenzuwirken. Der Inlandverkehr verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresmonat März um 2,1 Prozent auf 7,13 Millionen abgeflogener Sitzplatzmeilen. Die durchschnittliche Auslastung lag bei den regionalen Zubringern bei 83,6 Prozent und bei den Delta Flugzeugen bei soliden 84,2 Prozent. Das internationale Geschäft entwickelte sich sehr gut, die Kapazitätsausweitungen um 12,5 Prozent auf den Interkontinentalen Routen wurden vom Markt vollständig aufgenommen. Kürzlich weitet Delta Airlines ihr interkontinentales Geschäft mit zusätzlichen Flügen nach Heathrow und neuen nach Shanghai aus.