Delta präsentiert Dezemberzahlen

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2017 insgesamt 14,373 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Minus von zwei Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute das Angebot verglichen mit dem Vorjahresdezember um 0,9 Prozent auf 19,868 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 0,4 Prozent auf 16,728 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung ist um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,2 Prozent zurückgegangen.

Die Frachtleistung hat sich um 5,9 Prozent auf 174,782 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit Delta Airlines 186,390 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent.