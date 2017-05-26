Delta mit saisonaler Strecke von Zürich nach Atlanta

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Delta Air Lines hat heute ihren täglichen Nonstop-Flug zwischen Zürich und ihrem Drehkreuz in Atlanta wieder aufgenommen.

Der zusätzliche Flug ergänzt die bereits bestehende ganzjährige Verbindung von Delta zwischen Zürich und New York-JFK.

Der Delta-Flug DL67 wird mit Jets des Typs Boeing 767-400 mit 245 Sitzplätzen, darunter 39 horizontalen Flachbettsitzen in Delta One, 28 großzügigen Sitzen in Delta Comfort+ sowie 178 in der Main Cabin durchgeführt. Der saisonale Flug verlässt die Schweiz täglich um 10.15 Uhr und landet um 14.32 Uhr in Atlanta. Der Rückflug mit der Flugnummer DL66 hebt jeweils um 17.18 Uhr vom Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ab und landet am Morgen des nächsten Tages um 8.30 Uhr in Zürich.

„Während der Hochsaison im Sommer werden wir bis zu 14 wöchentliche Nonstop-Flüge zwischen der Schweiz und den USA durchführen”, so Thomas Brandt, Country Sales Manager Deutschland, Österreich und Schweiz. „Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flügen zwischen der Schweiz und den USA während der Sommermonate kehren wir mit unserem Atlanta-Flug nach Zürich zurück. Die Verbindung bietet sowohl Geschäfts- als auch Ferienreisenden eine noch grössere Destinationsauswahl und mehr Reiseoptionen.“

Passagiere, die ihre Reise fortsetzen möchten, erreichen mit nahtlosen Umsteigeverbindungen über 200 Destinationen überall in den Vereinigten Staaten, wie beispielsweise San Francisco, Miami, Detroit, Minneapolis und Orlando, die bei Schweizer Reisenden besonders beliebt sind.

Alle Delta-Flüge ab der Schweiz sind mit WLAN ausgestattet, damit Fluggäste an Bord immer online bleiben können. Passagiere, die in Delta One reisen, geniessen horizontale Flachbettsitze und eine Auswahl an saisonalen Spezialitäten, begleitet von Weinen, die von Master-Sommelier Andrea Robinson exklusiv für Delta ausgewählt werden. Die Fluglinie kooperiert mit Premium-Brands und bietet ihren Business Class-Gästen Decken und Kissen der Marke Westin Heavenly und TUMI Amenity-Kits mit Kiehl’s Since 1851-Produkten an.

In Delta Comfort+ entspannen Passagiere mit Priority Boarding sowie mehr Platz, darunter über zehn Zentimetern zusätzliche Beinfreiheit und einer zu 50 Prozent mehr verstellbaren Rückenlehne im Vergleich zu Sitzen in der Main Cabin. Im gesamten Flugzeug können alle Passagiere kostenfrei das Bordunterhaltungsprogramm nutzen.

Zusätzlich können Delta-Passagiere, sobald sie in den USA sind, in der aktuellen Fly Delta App interaktive Karten zur Orientierung am Flughafen aufrufen, die Reisende Schritt für Schritt zum nächsten Flugsteig, einem Restaurant oder sogar der Gepäckausgabe führen.

Für Kunden steht bei der Buchung von Flugtickets für Deltas Nonstop-Verbindungen in die USA das Delta-Reservierungsteam unter +41 848 000 872 zur Verfügung. Buchungen können darüber hinaus online unter www.delta.com oder über das Reisebüro vorgenommen werden.

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