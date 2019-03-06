Delta mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2019 insgesamt 13,318 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Delta Airlines hat im Februar das Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um 3,4 Prozent auf 18,645 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,9 Prozent auf 15,115 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent leicht verschlechtert.

Die Frachtleistung ist um 3,4 Prozent auf 154,825 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen.