Delta mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2018 insgesamt 16,548 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 3,2 Prozent auf 21,966 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,7 Prozent auf 18,782 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,5 Prozent verschlechtert.

Die Frachtleistung ist um 2,9 Prozent auf 191,225 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 161,731 Millionen Passagiere, das waren 2,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.