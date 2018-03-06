Delta mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2018 insgesamt 13,003 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Delta Airlines hat im Februar das Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um 3,4 Prozent auf 18,031 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3,8 Prozent auf 14,687 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung ist um 2,7 Prozent auf 160,219 Millionen Tonnenmeilen angestiegen. Im Berichtsjahr 2017 flogen mit Delta Airlines 186,390 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent. Delta Airlines ist nach American Airlines die weltweit zweitgrößte Fluggesellschaft.