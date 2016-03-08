Delta mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2016 12,844 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Delta Airlines hat im Februar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um sechs Prozent auf 18,043 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 5,3 Prozent auf 14,384 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die relativ hohe Angebotserweiterung wurde vom Markt nicht vollständig aufgenommen, deshalb verschlechterte sich die Auslastung um 0,6 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent. Die Frachtleistung ist um 12,6 Prozent auf 155 Millionen Tonnenmeilen abgeflacht.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Delta Airlines 179,383 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.