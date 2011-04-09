Delta mit leicht mehr Passagieren

Bei Delta Airlines stiegen im März 14,224 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer leichten Zunahme von 1,2 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im März 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um 6,2 Prozent auf 20,263 Milliarden Sitzplatzmeilen kräftig aus. Die Nachfrage konnte hier nicht mithalten, diese stieg um lediglich 0,5 Punkte auf 16,144 Milliarden Sitzplatzmeilen. Delta hat bei der starken Ausweitung des Angebots, wohl nicht daran gedacht, dass die Osterfeiertage erst Ende März stattfinden. Die Auslastung verschlechtere sich um 4,5 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent. Delta muss aufpassen, dass die Angebotserweiterungen genau auf den Markt angepasst werden, sonst werden die Finanzresultate rasch in Schieflage kommen und es könnten erneut grössere Verluste resultieren.