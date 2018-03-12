Delta mit besserem Service Angebot

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Delta Air Lines hat eine Reihe neuer Bordprodukte und -services auf all ihren Verbindungen ab Deutschland und der Schweiz eingeführt.

Reisende, die mit Delta von Flughäfen ab Deutschland und der Schweiz abfliegen, können auf delta.com ein neues Tarifangebot wählen. Delta Comfort+, ursprünglich eine Upgrade-Option der Main Cabin, bietet Passagieren zahlreiche Vorteile: von zusätzlicher Beinfreiheit, einer Rücklehne mit höherem Neigungswinkel über ein eigenes Gepäckfach bis hin zu Priority Boarding.

Weitere Investitionen in Delta One, Delta Comfort+ und die Main Cabin:

- Kostenfreie Messenger-Nutzung via WhatsApp, iMessage und Facebook Messenger, damit Passagiere auch 11.000 Meter über dem Boden immer in Verbindung mit Freunden, Familie und Kollegen bleiben können.

- Kostenfreier Avissi-Prosecco in der Main Cabin und in Delta Comfort+, der jeden Flug besonders macht, sowie Menükarten und verbesserte Speisen, die den Flug zum Restaurantbesuch über den Wolken werden lassen.

- Amenity Kits von TUMI mit Produkten von Kiehl’s Since 1851, die sich Delta-One-Passagiere kostenfrei im TUMI-Store personalisieren lassen können.

- Die Möglichkeit für Delta-One-Passagiere, ihre Wunschspeisen auf bestimmten Flügen ab Atlanta und New York-JFK schon vorab auszuwählen.

- Echtzeit-Verfolgung von aufgegebenem Gepäck über die Fly-Delta-App, damit Passagiere stets über den Aufenthaltsort ihrer Koffer informiert sind.

„Unsere Kunden können sich sicher sein, dass wir alles daran setzen, sie mit den neuesten Innovationen zu versorgen, um ihre Reise mit uns unvergesslich zu machen“, so Bob Hannah, Deltas Director Sales – Continental Europe auf der ITB Berlin. „In diesem Sommer verbessern wir das Bord-Erlebnis nochmals und betreiben mit den verbesserten Speisen, Services und natürlich der kostenfreien Messenger-Nutzung ein wahres Hotel über den Wolken.“

Aufgrund der erfolgreichen Wiederaufnahme des saisonalen Nonstop-Fluges von Berlin-Tegel nach New York-JFK im vergangenen Jahr, wird Delta die Verbindung auch in der diesjährigen Sommersaison wieder anbieten. Damit führt die US-Airline acht tägliche Flüge von fünf deutschen Städten in die USA durch. Ab der Schweiz geht es täglich nach Atlanta und New York-JFK.

Nonstop-Flüge von Delta in die Vereinigten Staaten können über delta.com, telefonisch über das Delta-Reservierungsteam unter +49 (0) 6 929 993 771 bzw. +41 (0) 848 000 872 oder im Reisebüro gebucht werden.

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